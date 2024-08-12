نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الذكاء الاصطناعي ما له وما عليه" في ندوة تمهيدية للمؤتمر العام للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة جلسة حوارية في السادسة مساء الأربعاء المقبل 14 أغسطس 2024، ضمن الجلسات التحضيرية لمؤتمر نقابة الصحفيين السادس.

ويتحدث فيها الكاتب الصحفي الدكتور محمد شومان استاذ الاعلام بجامعة عين شمس، وعميد كلية الاعلام بالجامعة البريطانية، ومؤسس والعميد السابق للمعهد الدولي للاعلام، وعمرو أحمد الأنصاري مستشار المركز الدولي للصحفيين ومدرب في الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى.

ويتحدث دكتور شومان حول الذكاء الاصطناعي ما له وما عليه في ضوء التجارب الدولية، متطلبات استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحافة والإعلام والمؤسسات الصحفية.

كما يتناول الدكتور شومان في حديثه كيفية تجنب مخاطره على القوى البشرية العاملة في صناعة الصحافة، وكيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في دعم المؤسسات الصحفية وزيادة مواردها، في ظل الأزمات الإقتصادية، وتعظيم الإيرادات.

ويتحدث أحمد الأنصاري حول دليل وظائف المستقبل في الصحافة والإعلام، وكيف ننجو في معركة الوجود مع الذكاء الاصطناعي وإخوته؟

وتستهدف لجنتا إقتصاديات ومستقبل الصحافة من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية.

وتمثل الجلسة فرصة مهمة للصحفيين للتعرف على واقع الذكاء الإصطناعي، والتعامل مع المستجدات التكنولوجية في صناعة المحتوى والتطورات المتلاحقة في صناعة الصحافة والإعلام بصفة عامة.

وتدعو لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة الزملاء الصحفيين للمشاركة في الجلسة الحوارية، للتعرف والتفاعل مع أحدث أهم المستجدات في مهنة الصحافة.