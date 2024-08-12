الحزب الناصري يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء: يؤكد اهتمام الرئيس بالحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف "أبو العلا" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهتم بكافة الملفات الهامة والشائكة التي يناقشها الحوار الوطنى، واتخاذه لهذا القرار بعد رفع الحوار الوطنى توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي يؤكد جدية اهتمامه بهذا الملف وجدية أيضا مستخرجات الحوار الوطنى ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصرى والقيادة.