"الصحفيين" و"الوطنية للصحافة" تعاون مثمر للارتقاء بالمهنة.. تعيين المؤقتين والتوسع في الصحافة المتخصصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - يعد العمل النقابي مؤشر هام من مؤشرات العمل الديموقراطي في أى بلد ،ولا تعمل نقابة الصحفيين المصرية بمعزل عن محيطها السياسي والاجتماعي باعتبارها نقابة رأى عام، تضم نخبة تعمل في اطار التوعية والاعلام ، وفى هذا الإطار تمد أجهزة الدولة يدها للنقابة من أجل العمل المشترك لحل أزمات الصحفيين ، وتحسين أداء المهنة.

وفى إطارالتعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين من أجل تطوير المهنة وتحسين أوضاع الصحفيين استقبل اليوم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين لمناقشة سبل التعاون بين النقابة والهيئة للارتقاء بالمهنة ودعم مكانة الصحافة القومية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع رؤية يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والنقابة يكون هدفها الارتقاء بدور الصحافة القومية، باعتبارها مصنع الخبرات التي خرج منها كل القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية.

كما أكد الطرفان أن هذه الرؤية تأتي ضمن خطة عامة هدفها التأكيد على دور الصحافة المصرية كقوة ناعمة من خلال تطوير إمكانيات المؤسسات الصحفية والصحفيين بها وتوسيع مساحات العمل الصحفي لتعود الصحافة من جديد معبرة عن المجتمع ودعم دورها في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطه رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعاً.

و قال الشوربجي والبلشي أنه سيتم تشكيل لجنة من الهيئة و النقابة للتواصل مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مخرجات العمل على تطوير المحتوى الصحفي بما يعكس آراء المواطنين والتنوع في المجتمع والتوسع في الصحافة المتخصصة وتنشيط الصحف الموجودة ،ضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة، تطوير منظومة الإعلانات داخل الصحافة القومية عبر التواصل مع مختلف جهات الدولة بما يعيد الحيوية لقطاع الإعلانات في الصحافة القومية

ومن جانبه قال المهندس عبد الصادق الشوربجي أن قرار الهيئة بتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال يأتي انعكاساً لتقدير مؤسسات الدولة لدور الصحافة القومية وضرورة استمرارها في رسالتها التثقيفية والتنويرية وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين بها

وفى إطار مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة في صناعة الصحافة، قررت الهيئة قبول أوائل خرجين كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيداً لتعيينهم وفقاً لاحتياجات المؤسسات وبما يضمن تدعيم الموقف التنافسي للصحافة القومية بوسائلها المختلفة

ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية للمشاركة في أعمال ومحاور المؤتمر السادس للصحفيين والمزمع إقامته مطلع شهر أكتوبر القادم.

وأكد البلشي أن ضمان مشاركة واسعة في أعمال المؤتمر هو بداية الطريق لإعادة الروح للصحافة من خلال الاستفادة بخبرات أبنائها بتنوع مشاربهم واختلاف وجهات نظرهم.

و تقدم نقيب الصحفيين بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة لحرصه على استمرار التنسيق والتعاون مع النقابة للارتقاء بصناعة الصحافة وحل المشكلات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يؤكد تكامل الأدوار بين الهيئة والنقابة