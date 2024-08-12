رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح الوحدات السكنية التي تم تنفيذها للحجز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالسويس، وطرح الوحدات السكنية التى تم تنفيذها للحجز، وذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، ولا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة.