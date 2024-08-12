وزير العمل يوجه بصرف تعويضات لعمال ضحايا حادث سقوط «سقالة خشبية» بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 02:26 مساءً - وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الدقهلية، بمُتابعة حادث سقوط سقالة خشبية في منطقة الحي الفرنسي بمدينة المنصورة، تسبب في وفاة اثنين من العمال، ومُصابِ في حالة حرجة حتى الأن، بعد أن سقطوا جميعًا من فوق «السقالة»، أثناء عملهم في مجال البناء والتشييد،وهم: محمد المتولي علي، 46 سنة، مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة (وفاة)، وزياد جمال عوض، 20 سنة، من كفر بهوت بنبروه (وفاة)، ومحمد علي عكاشة، 16 سنة، من قرية نبروه (مصاب).

وتنفيذًا لتكليفات الوزير، توجه وفد من المديرية برئاسة أحمد رجائي، إلى المستشفى لمتابعة الحادث، والتواصل مع أهالي الضحايا.