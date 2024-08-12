نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد تعديل الدرجات الآن من هذا الرابط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة لعام 2023/2024، الآن، بعد تعديل الدرجات وإضافة درجتين لطلاب العلمي بعد أزمة سؤال الفيزياء، على موقع وزارة التربية والتعليم.

و يمكن لجميع الطلبة والطالبات الآن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، برقم الجلوس والحصول على النتيجة بعد تعديل درجات مادة الفيزياء عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

وفي إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب، وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.



وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

– اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

– قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

– قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.