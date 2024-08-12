الدكتور «نظير عيَّاد» يوجّه الشكر لرئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بعد تعيينه مفتيًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:36 مساءً - يتقدم الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، ولفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر على ترشيحه لهذه المهمة التي أوكلت إليه سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء هذه الرسالة بما يحقق صالح البلاد والعباد.

كما يتوجه الدكتور نظير عياد بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور شوقي علام على ما قدمه وبذله من جهود خلال فترة عمله بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا على ما تحقق في عهده من إنجازات ومؤشرات مهمة تعكس عِظم المهام التي قام بها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه وبإذن الله تعالى سيعمل بكل جهد للحفاظ على الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح هذا الدين كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.

كما أكد «عياد» على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من جانب وبينها وبين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي والعربي من جانب آخر، لافتًا إلى أن هذا التعاون والتكامل من شأنه أن يحقق صالح الخطاب الديني ويدعم المنهج الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف، ويسهم في ضبط الخطاب الإفتائي الذي يراعي واقع الناس وحالهم.