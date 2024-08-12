قناة الحياة تبث حفلات مهرجان القلعة الدولي للعام الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:39 مساءً - تبث قناة الحياة للعام الثالث على التوالى فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الذي ينطلق مساء الخميس 15 أغسطس ويستمر على مدار 14 يوم حتى الأربعاء 28 أغسطس.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء كل الإستعدادات الفنية للمسرح والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لاستقبال ضيوف المهرجان وتشمل هذه التجهيزات مقاعد المشاهدين، شاشات العرض الضخمة الموزعة في أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الإزدحام،التجهيزات الهندسية الخاصه بالإضاءة والصوت والديكور إضافة إلى توفير وسائل نقل الجمهور من بوابة الدخول وحتى المسرح وكذلك إعداد مناطق خدمات للجمهور.

وأشارت إلى أن المهرجان حظى عبر تاريخه بحضور كثيف نظرًا لتنوع محتواه الذي يناسب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية ويعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية وتابعت أن دورة هذا العام ستشهد تطورات نوعية تهدف إلى خلق تجربة فنية فريدة تثري المشهد الإبداعي فى مصروأكدت أن برنامج الفعاليات سيركز على إبراز التجارب الغنائية والموسيقية المعاصرة إلى جانب الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والتراثية لإضفاء عمق وتنوع فني يليق بتاريخ المهرجان العريق.