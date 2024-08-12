أحمد أمين: مهرجان «نبتة» مستمر لنهاية سبتمبر والإعلان عن الفائزين نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:39 مساءً - أعلن النجم أحمد أمين، رئيس مهرجان نبتة للأطفال، الذي سينطلق يوم 15 أغسطس الجاري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عن استمرار فعاليات المهرجان حتى نهاية سبتمبر، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أمين في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لمهرجان نبتة، أن الخطة المستقبلية للمهرجان هي انتشاره في جميع محافظات الجمهورية والوصول لكل الأطفال من مختلف المحافظات، موجهًا الشكر للدكتورة نشوي جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة".
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.