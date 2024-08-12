نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم معرضا لدعم التصنيع المحلى لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى لأسلحة الدفاع الجوى بالتعاون مع اتحاد الصناعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشجيع وتوطين التصنيع العسكرى بمصر، نظمت القوات المسلحة معرضًا لدعم التصنيع المحلى لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى لمختلف أسلحة ومعدات قوات الدفاع الجوى وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

بدأت فعاليات المعرض بكلمة اللواء أح ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود الداخلية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور التصنيع المحلى والإنتاج المصرى لتلبية إحتياجات القوات المسلحة كضرورة ملحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطنى.

وألقى اللواء أح محـمد عدلى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بتصنيع مستلزمات التأمين الفنى وقطع الغيار لتضاهى المنتجات العالمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة.

كما ألقى المهندس محمـد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية كلمة أشار فيها إلى أن سلسلة المعارض التى نظمتها القوات المسلحة تعد خطوة رائدة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من قطع الغيار ومستلزمات التأمين الفنى بسواعد وعقول مصرية .

واختتم المعرض بجولة تفقدية للأجنحة التى تضم عددًا من قطع الغيار والمستلزمات الفنية والتى يمكن إنتاجها محليًا لتشجيع الشركات المصرية على تصنيعها كمنتج وطنى.

حضر الفعاليات عددا من قادة القوات المسلحة وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلى الشركات الصناعية الوطنية.