مصر تدين الهجومين الإرهابيين في شرق جمهورية الكونغو للديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:36 مساءً -

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الإثنين ١٢ أغسطس الجاري، الهجومين الإرهابيين المنسوبين لإحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمقاطعة كيفو الشمالية في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو ما اسفر عن ١٨ قتيلا و ١٤ مفقوداً حتى الآن.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وأسر الضحايا والمفقودين، معربة عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعمها لكافة جهودها الهادفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمنها واستقرارها.