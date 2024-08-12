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تعليم البرلمان: أزمة كورونا أنتجت طلاب في منتهى الضعف

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 07:32 مساءً - حذرت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، من أزمة الكيانات الوهمية، في ظل تواجدها ووقوع بعض الطلاب في مشكلاتها ، مطالبة طلاب الثانوية العامة بالرجوع للوزارة قبل الدخول والتقديم على الكيانات الوهمية.

وشددت خلال حوارها ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب ، على قناة "أزهري" على ضرورة تفعيل الدور الرقابي، وخاصة من خلال أولياء الأمور، والمساعدة في العملية التعليمية من خلال الدور الرقابي على الأبناء، والمتابعة مع الجهات والإدارات التعليمية .

وأشارت لأهمية وضرورة الكتاب الجامعي ، مضيفة ؛"أزمة كورونا أنتجت طلاب في منتهى الضعف، ويجب أن يكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم مع المتخصصين والأساتذة وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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