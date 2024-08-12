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رسميا.. التعليم تنشر قائمة أوائل الجمهورية بالشعب الثلاثة بعد تعديل النتيجة

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أحمد جودة - القاهرة - عدّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إجراء تعديل بالنتيجة، وإضافة درجتين لبعض الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه تعديل قائمة الأوائل وتصعيد البعض وهبوط البعض لتصبح الأولى على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم في المركز الثالث بعد صعود الثاني والثالث لمراكز سابقة.

أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

وجاءت قائمة الأوائل كالتالي:

رؤى احمد محمد مدبولي يوسف: 405.50 لتكون المركز الأول بعدما كانت في المركز الثاني.

إياد يحيي حسن الشربيني حسن: 405.00 ليكون في المركز الثاني بعدما كان في الثالث.

زياد مصطفى حسن رضوان: 404.50 ليكون في المركز الثالث مكرر بعدما كان الخامس مكرر.

ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي: 404.50 لتكون في المركز الثالث بعدما كانت الأولى على الجمهورية.
جنه طارق عبد الوهاب متولى عطوة: 403.00

رهف محمد توفيق محمد أحمد: 404.00 بالمركز الخامس

احمد عبد الحليم سالم 4.3.5  درجة بالمركز السادس مكرر 
بلال مدحت محمد عبد الفتاح 4.3.5 درجة   بالمركز السادس مكرر

سارة احمد المرسي 403.5 درجة بالمركز السادس مكرر 
مينا مجدي ملاك نسيم 403.5 درجة بالمركز السادس مكرر 
جنة طارق عبد الوهاب 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

سارة عمرو حسن 403درجة بالمركز العاشر مكرر 
عبد الرحمن عبدالله مصطفي 403 درجة بالمركز العاشر مكرر 
عبد الله محمد علي احمد الشيخ 403 درجة بالمركز العاشر مكرر 
كيرلس روماني توفيق 403 درجة بالمركز العاشر مكرر 
محمد عبد القوي ابراهيم 403 درجة بالمركز العاشر مكرر 
يوسف محمد حسين السيد 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

اوائل شعبة علمي رياضة

أحمد فتحي عبد القوى عبد ربه: 406.5 درجة بالمركز الأول

احمد تامر صلاح الدين يوسف: 405.5 درجة بالمركز الثاني مكرر

مايكل رضا عياد ملاك جرجس: 405.5 درجة بالمركز الثاني مكرر 
محمد أحمد أبو الفتوح قرني: 405.5 درجة بالمركز الثاني مكرر 
محمد هاني سعيد محمد 405.5 درجة بالمركز الثاني مكرر

يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود405.5 درجة بالمركز الثاني مكرر

على أحمد حسن محمد عبد الحافظ: 405 درجة بالمركز السابع مكرر

محمد أحمد محمد أحمد الحسيني داود: 405 درحة بالمركز السابع مكرر 
محمد شريف محمد الأمير هريدى قاسم: 405 درجة بالمركز السابع مكرر

نورهان نبيل عبد العظيم صالح: 405 درجة بالمركز السابع مكرر

اوائل مكفوفي 
سماء سمير احمد علي احمد 392 درجة بالمركز الأول

شعبة علمي علوم _ الدمج 
احمد محمد النوبي 396  درجة بالمركز الأول

شعبة الرياضيات _ الدمج
نورا محمد بسيم حلمي  394  بالمركز الأول


واشتملت قائمة  أوائل نتيجة الثانوية العامة بالشعبة الادبية، كل من الطالبة ملك على السيد الأول مكرر بمجموع درجات 394.5 درجة، والطالبة ندى أحمد حسن الأول مكرر 394.5،والطالبة حبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393،والطالب إياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5.

كما ضمت القائمة الطالبة تغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات392 درجة، والطالبة بشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5،والطالبة ريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 درجة،والطالبة منة الله غريب السادس مكرر 391.5،والطالبة نوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 درجة، والطالبة رغدة سمير ابراهيم العاشر مكرر 391 درجة، والطالب عمار طاهر محمد العاشر مكرر 391 درجة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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