وصول البعثة المصرية لمطار القاهرة بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - وصلت البعثة المصرية من باريس إلى القاهرة، بعد نهاية رحلتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، وعلى رأسها الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية في اليوم قبل الأخير من الأولمبياد.

وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات (ذهبية - فضية - برونزية) في المركز 52 بجدول الترتيب، وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما سارة سمير حققت فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذى توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد.

وشهدت النسخة 33 من الأولمبياد، مشاركة أكبر بعثة مصرية، والتي ضمت 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين، و16 لاعبًا احتياطيًا، من إجمالي 22 رياضة شاركت بها مصر في المنافسات.

واحتفلت الجماهير بتتويج البطل أحمد الجندى بالميدالية الذهبية للخماسى الحديث، والذى رفع رصيد مصر من الذهب الأولمبى إلى 9 ميداليات، من بينها 5 ذهبيات لرفع الأثقال، و4 أخرى لباقى الرياضات، وبجانب الذهبية فقد حطم أحمد الجندى الرقم العالمى فى اللعبة، بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.