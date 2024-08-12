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حافلتان مكشوفتان لاستقبال أحمد الجندى وسارة سمير فى مطار القاهرة.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - جهزت الشركة الراعية حافلتين مكشوفتين لاستقبال البطل أحمد الجندي والبطلة سارة سمير في مطار القاهرة، حيث تصل البعثة المصرية بعد قليل قادمة من باريس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.

211b8116-c403-4524-b448-5545ad97122fحافلة سارة سمير 

 

373fbefc-0ba5-4c3f-b24b-d4692b0d3725حافلة أحمد الجندى 

أصدر دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير ، صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز.

وأكد الوزير أن القرار يأتي تكريماً لإنجازات سارة سمير في رفع الأثقال، والتي أضافت إلى سجلها المتميز فضية أولمبياد باريس 2024.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين، ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

وتصل بعثة مصر في أولمبياد باريس إلى مطار القاهرة بعد قليل بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية، عن طريق أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وفضية عن طريق سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وبرونزية عن طريق محمد السيد لاعب السلاح.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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