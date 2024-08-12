نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 10 طلاب جدد.. 16 طالبا في قائمة أوائل شعبة علمي علوم بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إجراء تعديل بالنتيجة، وإضافة درجتين لبعض الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه تعديل قائمة الأوائل وتصعيد البعض وهبوط البعض لتصبح الأولى على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم في المركز الثالث بعد صعود الثاني والثالث لمراكز سابقة، حيث كانت قائمة اوائل شعبة علمي العلوم القديمة تضم 10 أوائل فقط، ولكن بعدما عدلت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الجمهورية بشعبة علمي علوم، بعدما أضافت درجتين زيادة لنتائج الطلاب على خلفية ازمة الفيزياء، تم إعادة ترتيب قائمة الاوائل بشعبة علمي علوم لتضم 16 طالبا وطالبة أوائل الجمهورية في هذه الشعبة فقط، حيث شهدت قائمة أوائل شعبة علمي علوم الجديدة التي أعلنتها اليوم وزارة التربية والتعليم حذف 4 طلاب من الأوائل الذين سبق وأن كرمتهم الوزارة في حفل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، الثلاثاء الماضي، وتم استبدالهم بإضافة 10 طلاب جدد لقائمة أوائل الجمهورية بشعبة علمي علوم.

_ أوائل الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

رؤى احمد محمد مدبولي يوسف: 405.50 لتكون المركز الأول بعدما كانت في المركز الثاني.

إياد يحيي حسن الشربيني حسن: 405.00 ليكون في المركز الثاني بعدما كان في المركز الثالث.

زياد مصطفى حسن رضوان: 404.50 ليكون في المركز الثالث مكرر بعدما كان الخامس مكرر.

ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي: 404.5 درجة لتكون في المركز الثالث بعدما كانت الأولى على الجمهورية.

جنه طارق عبد الوهاب متولى عطوة: 403 درجة لتكون بالمركز العاشر مكرر بعدما كانت في المركز الثالث مكرر

رهف محمد توفيق محمد أحمد: 404 درجة بالمركز الخامس

لعدما كانت بالمركز الخامس

وتم حذف 4 اسماء من قائمة اوائل الجمهورية بالشعبة العلمية علمي علوم، واضافة اسماء جدد علي قائمة اوائل شعبة علمي علوم، وذلك بعدما تم تعديل نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وذلك علي خلفية ازمة الفيزياء واضافة درجتين زيادة لطلاب الشعبة العلمية الذين اجابوا علي السؤال رقم 34 بالاجابة رقم (ب)، مما ادي لاستحقاقهم اضافة الدرجتين، وجاءت الاسماء المحذوفة من قائمة الاوائل لشعبة علمي علوم، كالتالي:

١. مريم ايهاب يوسف حسن والتي كانت قد حصلت علي المركز الخامس مكرر

٢.سلمي محمد فرغلي والتي كانت قد حصلت علي المركز السابع مكرر

٣.فلوباتير سعيد يعقوب شنودة والذي كان قد حصل علي المركز السابع مكرر

٤. حسن محمد حسن ابراهيم والذي كان قد حصل علي المركز السابع مكرر

وجاءت الاسماء الجدد المضافة في قائمة اوائل الجمهورية بشعبة علمي علوم، جاءت كالتالي:

١.الطالب احمد عبد الحليم سالم 4.3.5 درجة، حصل علي المركز السادس مكرر

٢.الطالب بلال مدحت محمد عبد الفتاح 4.3.5 درجة بالمركز السادس مكرر

٣.سارة احمد المرسي 403.5 درجة بالمركز السادس مكرر

٤.مينا مجدي ملاك نسيم 403.5 درجة بالمركز السادس مكرر

٥.سارة عمرو حسن 403درجة بالمركز العاشر مكرر

٦.عبد الرحمن عبدالله مصطفي 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

٧.عبد الله محمد علي احمد الشيخ 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

٨.كيرلس روماني توفيق 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

٩.محمد عبد القوي ابراهيم 403 درجة بالمركز العاشر مكرر

١٠. يوسف محمد حسين السيد 403 درجة بالمركز العاشر مكرر