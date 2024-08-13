محافظ السويس يستقبل وزير العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - استقبل اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بمكتبه بديوان عام محافظة السويس الاستاذ محمد جبران وزير العمل بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ في زيارة لمحافظة السويس لتفقد سير العمل في مديرية العمل، ومركز، ووحدة التدريب المهني بالمحافظة، وزيارة عدد من مواقع عمل وإنتاج.

بحث المحافظ والوزير سُبل تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين المحافظة ووزارة العمل خاصة في مجال التدريب المهني، وأهمية تدريب أبناء السويس على كافة المهن والتخصصات، التي تحتاجها المصانع الموجودة داخل المحافظة، والتي تتميز بالاستثمار المحلي والأجنبي، وتحتاج إلى عِمالة ماهرة، ومُدربة.

واستعرض الوزير خطة "الوزارة" نحو تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام، بما تمتلكة من مقومات، وأدوات، منها مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مُشددًا على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، لتنفيذ إستراتيجية "التدريب من أجل التشغيل".