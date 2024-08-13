نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024: تفاصيل جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب منتصف شهر أغسطس 2024، يزداد اهتمام موظفي الدولة بمعرفة تفاصيل تبكير صرف مرتبات هذا الشهر.

وقد تصدرت هذه القضية اهتمام العاملين في القطاعات الحكومية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف.

نستعرض تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس، بالإضافة إلى التعديلات المتعلقة بالمرتبات.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث سيكون بدء الصرف من يوم الخميس 22 أغسطس 2024.

وسيتاح صرف المتأخرات في أيام 8 و11 و12 أغسطس، مع العلم أن المرتبات ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الصرف على الموظفين وتحسين إدارة الموارد المالية.

تفاصيل زيادة المرتبات

بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في مارس 2024، أصبحت قيمة المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:

موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة : 12،200 جنيه.

: 12،200 جنيه. موظفو الدرجة العالية : 10،200 جنيه.

: 10،200 جنيه. موظفو الدرجة الأولى : 8،200 جنيه.

: 8،200 جنيه. موظفو الدرجة الثانية : 8،000 جنيه.

: 8،000 جنيه. موظفو الدرجة الثالثة : 7،500 جنيه.

: 7،500 جنيه. موظفو الدرجة الرابعة : 7،000 جنيه.

: 7،000 جنيه. موظفو الدرجة الخامسة : 6،500 جنيه.

: 6،500 جنيه. موظفو الدرجة السادسة : 6،000 جنيه.

: 6،000 جنيه. موظفو درجة المدير العام: 9،200 جنيه.

تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2024

في مفاجأة سارّة للموظفين، أكدت وزارة المالية أيضًا أنها ستبكر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.

من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر، وسيستمر على مدار خمسة أيام.

كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 سبتمبر، وذلك لتيسير الأمور المالية على الموظفين والمواطنين.

كيفية الصرف

يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر أغسطس من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف محافظات ومدن مصر.

تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات الصرف وضمان وصول المرتبات إلى الموظفين في الوقت المناسب.