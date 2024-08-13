نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد التعديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قائمة أوائل الثانوية العامة لعام 2023/2024، بعد إضافة درجتي الفيزياء وتعديل درجات الثانوية العامة مرة أخرى لطلاب الشعبة العلمية" علوم، رياضة".

ويرصد " دوت الخليج" أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 بالقاهرة

-نورا محمد بسيم حلمي محمود: الأولى على مستوى الجمهورية شعبة الرياضيات" الدمج التعليمي"

-حبيبة أحمد عبدالسميع أحمد: الأولى على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية" الدمج التعليمي"

-حبيبة محمود إبراهيم: الثالثة على مستوى الجمهورية "الشعبة الأدبية"

-نوران محمد عادل محمد يوسف: السادس مكرر على مستوى الجمهورية" الشعبة الأدبية"

-رغدة سمير إبراهيم: العاشر مكرر على مستوى الجمهورية" الشعبة الأدبية"

-مايكل رضا عياد ملاك: الثاني مكرر على مستوى الجمهورية " شعبة علمي رياضة"

-نورهان نبيل عبدالعظيم: السابع مكرر على مستوى الجمهورية" شعبة علميلا رياضة"

-مينا مجدي ميلاد نسيم: السادس مكرر على مستوى الجمهورية" شعبة علمي علوم".

وعدّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتيب أوائل الثانوية العامة 2024، وذلك بعد إجراء تعديل بالنتيجة، وإضافة درجتين لبعض الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه تعديل قائمة الأوائل وتصعيد البعض، وهبوط البعض لتصبح الأولى على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم في المركز الثالث بعد صعود الثاني والثالث لمراكز سابقة.

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