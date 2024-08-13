نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق موسم العمرة الجديد خلال أيام ومطالبات بحماية حقوق المعتمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادا لموسم العمرة الجديد، الإجتماعات شملت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة، وتم عقدها على مدار عدة أيام بتقسيم المشاركين إلى مجموعات، وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة الخطوط العريضة لموسم العمرة الجديد الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.

تم عقد تلك الاجتماعات المكثفة بحضور كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات وشريف أبو زيد عضو اللجنة رئيس لجنة شؤون الاعضاء.

ومن المقرر أن تعد الغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة التي سيتم رفعها وعرضها على السيد وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقا لتلك الضوابط

وقد تم عقد تلك الاجتماعات بمقر غرفة شركات السياحة بالدقي، وشهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات مواسم العمرة الماضية وآليات تجنبها وطرح بدائل لها، كما ناقشت أهم إيجابيات تلك المواسم لمضاعفتها، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد للعمرة وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة

إنهاء دور السماسرة

وشهدت تلك المناقشات الموسعة إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر، وطالبوا بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة

وأعربت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع جموع شركات السياحة لمناقشة كل ما يتعلق بعمل تلك الشركات خاصة في مجال السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، مشيرة إلى أن تلك المناقشات تسهم في الخروج بتوصيات مهمة ورؤية عميقة وشاملة في تنظيم موسم العمرة بما يحقق مصلحة المواطن أولا ثم شركات السياحة، ووجهت اللجنة الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على الحضور والمناقشة الجادة والبناءة مؤكدة ثقتها فى استمرار هذا النهج تحقيقا للتواصل الدائم والمستمر والفعال بين الغرفة وأعضاء جمعيتها العمومية لتضرب المثل لباقي الغرف السياحية