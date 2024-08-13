نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. وطقس غائم جزئيا على العلمين والسواحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة الأرصاد الجوية بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم على مستوى الجمهورية، مع طقس رطب وحار خلال ساعات النهار، ولطيف ومعتدل ليلًا بدءًا من شمال البلاد والسواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

حالة الطقس على العلمين والسواحل الشمالية

الطقس العام: غائم جزئيًا معظم ساعات النهار، مما يخفف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

غائم جزئيًا معظم ساعات النهار، مما يخفف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة. الرياح والأمواج: نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في المعدلات الطبيعية، مما يتيح للمصطافين ورواد مهرجان العلمين الاستمتاع بالأنشطة البحرية وفعاليات المهرجان.

درجات الحرارة المسجلة اليوم

العلمين: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. الإسكندرية: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C.

العظمى 33°C، المحسوسة 35°C. مطروح: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. بورسعيد: العظمى 33°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 33°C، المحسوسة 36°C. دمياط: العظمى 32°C، المحسوسة 35°C.

العظمى 32°C، المحسوسة 35°C. رفح: العظمى 34°C، المحسوسة 37°C.

درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الدلتا:

القاهرة: العظمى 35°C، المحسوسة 37°C.

العظمى 35°C، المحسوسة 37°C. العاصمة الإدارية: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C.

العظمى 36°C، المحسوسة 38°C. 6 أكتوبر: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. بنها: العظمى 33°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 33°C، المحسوسة 36°C. دمنهور: العظمى 33°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 33°C، المحسوسة 36°C. وادي النطرون: العظمى 35°C، المحسوسة 37°C.

العظمى 35°C، المحسوسة 37°C. الزقازيق: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. شبين الكوم: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C.

العظمى 34°C، المحسوسة 36°C. الإسماعيلية: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

العظمى 37°C، المحسوسة 39°C. السويس: العظمى 37°C، المحسوسة 39°C.

نصائح للمواطنين

الاستفادة من الطقس المعتدل: يمكن الاستمتاع بالأنشطة البحرية في السواحل الشمالية بفضل الطقس المناسب ونشاط الرياح.

الاستعداد للحرارة: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء للبقاء رطبًا.