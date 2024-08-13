هيئة الدواء المصرية تستقبل زيارة المتابعة الثانية المجلس الوطني للاعتماد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 02:26 مساءً - استقبلت هيئة الدواء المصرية زيارة المتابعة الدورية الثانية والتمديد طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من قبل المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC) لمعامل إدارة تحليل المستحضرات الصيدلية البشرية و البيطرية التابعة للإدارة المركزية للرقابة الدوائية، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

تهدف الزيارة إلى استمرار الاعتماد و تمديد المجال من خلال التأكد من استمرار المعامل مطابقة لمعايير المواصفة في مجال الاعتماد.

للاطلاع وتحميل الشهادة و نطاق الاعتماد من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) اضغط هنا : https://tinyurl.com/2ttyzsae

واللاطلاع على سياسة واعتمادات الهيئة اضغط هنا : https://tinyurl.com/5b45p6zp

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ومواكبة التطورات العالمية وتطبيق المعايير الدولية في جميع إجراءات العمل وفقًا لأعلى المواصفات العالمية؛ مما يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للهيئة كجهة رقابية، ودعم قطاع صناعة الأدوية الوطنية، وتوفير كل الوسائل اللازمة لضمان جودة وأمان وفعالية جميع انواع المستحضرات الصيدلية المتداولة في السوق المصري والمصدرة إلى الخارج.