ضبط أدمن صفحة لبيع أكواد تفعيل القنوات الفضائية المشفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة ) بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى والإعلان من خلالهما عن بيع أكواد تفعيل خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية بالإضافة إلى بيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات الفضائية ، والإدعاء "خلافاً للحقيقة" بكونه وكيل معتمد لإحدى الشركات الكبرى وتحصيل الإشتراكات من العملاء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مطبوعات دعائية عن باقات للقنوات المشفرة – عقود إشتراكات مدون بها بيانات المشتركين وأخرى خالية البيانات –

عدد 6 بطاقات بنكية – مستندات شحن أجهزة "ريسيفر" بمحافظات مختلفة - أجهزة "ريسيفر" لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – جهاز "راوتر" – مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى ) ، وكذا ضبط هاتف محمول" المستخدم فى إدارة الصفحتين" ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى..وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.