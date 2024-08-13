وزارة التعليم: لدينا أكبر نظام تعليمى بالشرق الأوسط بإجمالى 25 مليون طالب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 04:34 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط يشمل 25 مليونا و494 ألف طالب ولديها 550 ألف فصل دراسي وفي حاجة إلى 250 ألف فصل دراسي جديد ويوجد عجز في المعلمين حوالي 450 ألف معلم.

كشف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز" عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.

قال المصدر، إنه سيتم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وطرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.