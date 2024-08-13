نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع الرصف والتطوير لطريق ٢١ الرئيسي بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الاهمية التي توليها المحافظة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمراكز والمدن وربط حركة السير بين القري وبعضها لتسهيل عملية تنقل المواطنين دون اي معوقات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده مشروع رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق ٢١ احد الطرق الرئيسية بمركز الصف وذلك في أطار المتابعة الميدانية الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية طريق ٢١ والذى يربط بين منطقة سيل الكوك بالصف وحتى دير الميمون بمركز اطفيح بطول نحو ٦٥كم ويعد أحد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تنفذها الدولة المصرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز في مختلف القطاعات التنموية.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بسرعه الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق لما يمثلة من أهمية كبيرة لمواطني المركز والالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة مع مراعاة ضبط مناسيب بالوعات صرف الامطار.

كما شدد محافظ الجيزة علي رئيس مركز الصف بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الاعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لسرعه إنهاء أعمال التطوير للطريق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته السادة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ورئيس جهاز التفتيش وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

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