تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم غدا

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حلول التحديات التي تواجه منظومة التعليم قبل الجامعي، كما سيتم الإعلان عن حلول جذرية لإنهاء مشكلة كثافة الطلاب في الفصول.

وكان قد ناقش وزير التعليم ملامح التطوير المقترح للمرحلة الثانوية ونظام الثانوية العامة الجديد، والهيكل التنظيمي للثانوية والذي اعتمد على المسارات الـ4 الأساسية.

وتشهد الملامح، عدد من المسارات البينية التي تتيح للطالب اختيار المواد الدراسية من قائمة الاختيار، حيث انقسمت المواد بكل مسار إلى ما يلي:

١- مواد إجبارية عامة.

٢- مواد إجبارية عامة لا تضاف للمجموع.

٣- مواد مؤهلة يختارها الطالب حسب توجهه الدراسة الجامعية.

٤- مواد اختيارية حسب رغبة الطالب

وشملت قائمة المواد الاختيارية 12 مادة، جاءت كالتالي: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، رياضيات، الجغرافيا، علم النفس، الاقتصاد، الفلسفة، الجيولوجيا، ريادة الأعمال، التاريخ، الذكاء الاصطناعي.

فيما جاءت المواد الدراسية المؤهلة في المسارات الأربعة للقطاعات المختلفة، كالتالي:

١- الأحياء والكيمياء، مسار الطب وعلوم الحياة.

٢- الرياضيات والفيزياء، مسار الهندسة والعلوم التكنولوجية.

٣- الرياضيات والذكاء الاصطناعي، مسار الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

٤- التاريخ والجغرافيا، مسار الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

ويعقد غدا اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى يعرض خطة الوزارة لمواجهة التحديات المختلفة.



كما قال مصدر حكومي لإكسترا نيوز: إن المؤتمر في خضم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية.