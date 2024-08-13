نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تعقد اجتماعًا لمناقشة وبحث عدد من الملفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، اجتماعًا اليوم، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة وبحث العديد من الملفات.

استعرض المجلس الجهود والقرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة، من تنفيذ الترقيات للعاملين بقطاعات الهيئة، وتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، وأيضًا لصرف مستحقات العاملين، سواءً الزملاء الحاليين أو الزملاء المُحالين للمعاش، من صرف مكافأة نهاية الخدمة، وصرف مقابل رصيد الإجازات، وأيضًا إضافة علاوة 2021 للمرتب الأساسي، وذلك اعتبارًا من أغسطس الجاري.

ووجّه المجلس التحية والتقدير، لكافة القائمين على هذه الجهود، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهد في تدبير موارد مالية؛ لتسريع وتيرة الصرف بأكبر قدر ممكن، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة، للانتهاء من صرف كافة مستحقات الزملاء، مع استمرار التواصل والتنسيق والمتابعة لكافة الإجراءات، التي من شأنها سرعة الانتهاء من صرف مستحقاتهم.

كما استعرض المجلس ما عرضه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة حل مشكلة أوامر صرف بعض الأدوية؛ لتخفيف معاناة العاملين، والتأكيد على توفير كافة الأدوية بصيدلية الرعاية الطبية، بدلًا من إصدار أوامر الشراء من صيدليات خارجية لبعض الأدوية؛ حيث أصدر المجلس برئاسة حسين زين توجيهات للعمل على توفير كل الأدوية بصيدلية الرعاية فب أسرع وقت ممكن، وعدم اللجوء لصيدليات خارجية، حتى يتمكّن جميع الزملاء من صرف كافة أنواع الأدوية المُخصصة لهم، والعمل على حل أي مشكلات تواجه العاملين فب المستشفيات المُتعاقد معها.

كما ناقش مجلس الهيئة، العديد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعمل، ومواكبة كافة التطورات والمتغيرات، والعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة.

وشدد المجلس، على ضرورة متابعته مستمرة لكافة الخطوات والإجراءات، لحل أي مشكلات تواجه العاملين، وتواصل الجهود لتحسين بيئة العمل.