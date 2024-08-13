وزير الصحة يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:30 مساءً - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستقبل السفيرة الإماراتية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

في مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسفيرة الإماراتية لدي مصر، مؤكداً على عمق وقوة وترابط العلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توطيد أواصر التعاون ، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية، ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتناول سبل التعاون في مجالات تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، فضلا عن منظومة الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي بين الدولتين، بما يساهم في دعم القطاع الصحي المصري، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع تطرق لآليات تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى خطة الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في مصر والجهود الإماراتية المشتركة في هذا الشأن.

من جانبها، هنأت السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير للصحة والسكان، مشيدة بجهوده في تطوير القطاع الصحي، معربة عن تطلعها للتوسع في تنفيذ خطط مشتركة في شتى المجالات الصحية، وسعيها لبناء العديد من النجاحات مع مصر، منوهة إلى دعمها للتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في العديد من الملفات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.