الارشيف / أخبار مصرية

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل عدد من مواقف السرفيس الحضارية بالصف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل عدد من مواقف السرفيس الحضارية بالصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعه انتظام تشغيل عددًا من مواقف السرفيس الحضارية بمركز ومدينة الصف وذلك فى إطار متابعته لسلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة لخدمة حركة تنقل المواطنين لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع مركز ومدينة الصف بشكل خاص.
وشملت جولة المحافظ المرور على موقف السرفيس الحضاري بقرية الاخصاص والذى يخدم خطوط حلوان والاخصاص والمنيا وقرى مجاورة.
كما تفقد المحافظ موقف سرفيس قرية الشوبك الشرق، والذي يخدم خطوط  الصف والشوبك وحلوان وبنى سويف الجديدة.
و تابع المحافظ نسب تنفيذ وانشاء موقف سرفيس المدينة (أرض الاحراز) بعزبة ابو عوض حيث  وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لدخوله الخدمة في اسرع وقت ممكن وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين. 
وأشار المحافظ أن المواقف تعمل على مدار اليوم وتخدم عددًا من الخطوط داخل وخارج مركز ومدينة الصف لتسهيل حركة تنقل المواطنين.
وشدد المحافظ  على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل المواقف وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.
وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى أراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مؤكدًا لهم ان اي مخالفات من قبل السائقين في تعريفات خطوط السير سيتم التعامل معها بحزم.
مشددًا على رئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الدقيقة قائلا " اسحب ترخيص خط السير من اي سائق غير ملتزم بالأجرة" حفاظًا على اقوات المواطنين. 
رافق  المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ورئيس جهاز التفتيش ووكيل مديرية الصحة وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

IMG-20240813-WA0031
IMG-20240813-WA0031
IMG-20240813-WA0032
IMG-20240813-WA0032
IMG-20240813-WA0029
IMG-20240813-WA0029
IMG-20240813-WA0030
IMG-20240813-WA0030
IMG-20240813-WA0027
IMG-20240813-WA0027
IMG-20240813-WA0028
IMG-20240813-WA0028
IMG-20240813-WA0025
IMG-20240813-WA0025
IMG-20240813-WA0026
IMG-20240813-WA0026
IMG-20240813-WA0023
IMG-20240813-WA0023
IMG-20240813-WA0024
IMG-20240813-WA0024
IMG-20240813-WA0021
IMG-20240813-WA0021
IMG-20240813-WA0022
IMG-20240813-WA0022
IMG-20240813-WA0019
IMG-20240813-WA0019
IMG-20240813-WA0020
IMG-20240813-WA0020
IMG-20240813-WA0017
IMG-20240813-WA0017
IMG-20240813-WA0018
IMG-20240813-WA0018
IMG-20240813-WA0016
IMG-20240813-WA0016
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا