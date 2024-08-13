عبد العاطى: مساعي الخارجية لرقمنة الخدمات تأتي في إطار الحرص على الارتقاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:33 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أغسطس الجاري، بقيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل وآليات تعزيز استخدام التحول الرقمي لتحسين الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة، والاستخدام الأمثل للوسائل الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض، وتعزيز قدرة وزارة الخارجية علي التفاعل المباشر مع الجاليات المصرية فى الخارج.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أشار إلى أن الدكتور عبد العاطي شدد خلال اللقاء على الأهمية القصوى التي توليها وزارة الخارجية للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية في الخارج ، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. وأكد وزير الخارجية على أن قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة السابقة للهجرة وشؤون المصريين في بالخارج لوزارة الخارجية يهدف إلى تعزيز وتطوير وتيرة التواصل المباشر وتقديم الخدمات القنصلية للجاليات المصرية في الخارج من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد، فضلاً عن الارتقاء بجودة تلك الخدمات وتيسيرها، مُشدداً على قيام سيادته، منذ اللحظة الأولي لتوليه مهام منصبه، بإصدار تكليفات فورية إلى السفراء ورؤساء البعثات المصرية في الخارج بتعزيز التواصل المُستمر والدوري مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتلبيه مطالبهم والعمل علي ربطهم بوطنهم الأم.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الدكتور عبد العاطي استعرض مع قيادات الوزارة المعنيين الخطوات التنفيذية اللازمة لرقمنة الخدمات القنصلية وتسريع الإطار الزمنى لوضع تلك الخطوات حيز التنفيذ، مشيراً إلى نجاح جهود الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تحقيق عملية التحول الرقمي، وأهمية قيام وزارة الخارجية بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها مصر بما ينعكس بصورة إيجابية على تسريع وتيرة وجودة الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة. في ذات السياق، نوه وزير الخارجية الي أن مقترحات التطوير الجاري دراستها بوزارة الخارجية تشمل أيضاً تطوير آليات العمل بمكاتب التصديقات في مختلف أنحاء الجمهورية وتعزيز ربطها بمختلف الجهات المعنية في الدولة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن لقاء الوزير عبد العاطي مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على تطوير آليات العمل القنصلي والاستجابة إلى مقترحات الجاليات المصرية في الخارج بتعزيز سرعة وجودة تلك الخدمات بما يدعم ربطهم بدولتهم الأم، ويتسق مع سياسة الدولة المصرية التى تضع المواطن المصري في مُقدمة أولوياتها. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور بدر عبد العاطي على انفتاح وزارة الخارجية إزاء كافة المُقترحات والأفكار التي من شأنها تطوير العمل القنصلي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين المصريين في الخارج، مشيراً إلى حرص سيادته على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتعرف بصورة مباشرة على آرائهم ومقترحاتهم وتلبية مطالبهم، ومؤكداً على اعتزام الوزارة الاستمرار في هذا النهج من خلال التواصل المباشر والدوري مع الجاليات المصرية في مُختلف دول العالم.