برلماني: مبادرة ابدأ ساهمت فى خلق صناعات جديدة ستدر على المصريين خيرا وفيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:34 مساءً - قال النائب الدكتور أيمن ابو العلا في تصريحات خاصة، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ساهمت بشكل ملحوظ في خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة بالأساس، ولعل البدء في توطين هذا الصناعات سيعود بالخير الوفير علي مصر والمصريين عاجلا وآجلا.

وأضاف "أبو العلا" أن أهداف المبادرة الوطنية تتسق تماما مع خطط القيادة السياسية الحالية للنهوض بالاقتصاد المصري وتوطين الصناعة بل واستقطاب استثمارات جديدة أجنبية وعربية من شأنها توفير آلاف من فرص العمل.