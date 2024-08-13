تعرف على إحدى شراكات مبادرة ابدأ الوطنية بالتعاون مع مصنع قادر.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:34 مساءً - قامت شركة أبدأ الوطنية لتنمية المشروعات بعمل شراكات لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومنها شركة "بيكو" للآلات الثقيلة.

يهدف هذا المشروع إلى صناعة وتطوير مجموعة متنوعة من الآلات الثقيلة، بما في ذلك اللوادر، وضواغط الهواء، ومولدات

الكهرباء بقدرات مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.