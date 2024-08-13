مصر تفتتح المقر الجديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:31 مساءً - ‏في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، تم افتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية في مقديشيو، اليوم الثلاثاء والذي يعد خطوة هامة نحو دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

اكدت وزارة الخارجية ان مصر تتطلع لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، خاصةً بعد افتتاح خط مباشر لشركة مصر للطيران القاهرة-مقديشيو في شهر يوليو 2024.