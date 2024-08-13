الارشيف / أخبار مصرية

مصر تفتتح المقر الجديد لسفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو

0 نشر
0 تبليغ


حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 09:31 مساءً - ‏في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، تم افتتاح المقر الجديد لسفارة جمهورية مصر العربية في مقديشيو، اليوم الثلاثاء والذي يعد خطوة هامة نحو دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

اكدت وزارة الخارجية ان مصر تتطلع لفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، خاصةً بعد افتتاح خط مباشر لشركة مصر للطيران القاهرة-مقديشيو في شهر يوليو 2024.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا