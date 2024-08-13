مهرجان العلمين يطلق بطولة "العلمين under 20" لكرة القدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:29 مساءً - أعلن مهرجان العلمين عن إطلاق بطولة "العلمين under 20" لكرة القدم، والتي تتيح الفرصة للشباب الموهوبين تحت سن العشرين لتقديم أنفسهم وعرض مهاراتهم الكروية على مستوى الجمهورية.

وستقام البطولة على ملعب "score grass"، أحد أفضل ملاعب كرة القدم في مصر، حيث سيتنافس الفرق المشاركة في أجواء احترافية على شاطئ البحر. وتعد هذه البطولة فرصة ذهبية للشباب لعيش تجربة لا تُنسى واكتساب خبرة جديدة في عالم كرة القدم.

ستكون البطولة منصة مثالية لعرض المهارات الفردية والجماعية أمام جمهور واسع وكشافي المواهب، وسيتم تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين بجوائز قيمة.

ستحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يتيح لللاعبين فرصة اكتساب شهرة واسعة.

يمكن لأي فريق مكون من ثلاثة لاعبين التسجيل في البطولة، ودعا مهرجان العلمين جميع اللاعبين الموهوبين إلى المشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها، والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.