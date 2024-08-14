حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 15-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-8-2024

تعيش يوما متطلبا والسبب هو خلو المسار مع مغادرة كوكب عطارد برجك هذا الامر يزعجك ويسبب لك نوع من انواع التراجع والانزعاج من اية كلمة حاذر التهور او الوقوع في المشاكل بدون ان تشعر ولا تخاطر بامور تخص الشراكات المهنية والشراكات العطفية مع زوج او حبيب اتمنى عليك ان لا تصعد الخلافات فكر بهدوء ولا تدخل في جدالات عقيمة ابتداء من يوم 21 مع انتقال القمر الى العقرب اخبارك جيدة خاصة اعتبارا من تاريخ 23 مع وصول القمر المكتمل الى القوس الناري الصديق.

حظك اليوم برج الثور الخميس 15-8-2024

مولود الثور مرتاح هاديء مبدع فنان كبير انت يا عزيزي الثور حاول ان تستغل طاقاتك للحصول على المال تمتلك حلولا لكل ما يتعلق بلامور العقارية ارتياح صحي عملية تمت على ما يرام لكن من ناحية العمل بانتظارك تراكمات حاول ان تنظم امورك وانتبه الى نظامك الغذائي راعي ظروفك في البيت مع الشريك او الاولاد او الحبيب انت انسان مسؤول انت شاطر كفؤ لا اخاف عليك علاقاتك جيدة اخبارك طيبة الحلول موجودة حظوظك كبيرة جدا كي تنطلق نحو الامام في هذا اليوم بالتوفيق

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-8-2024

من الابراج الاكثير حظا دعم مساعدات حضورك مميز تتغير اهدافك نحو الافضل يوم ممتاز اخبارك جيدة جدا مرتاح تلاقي الحلول مدعوما من القمر من الميزان الذي هو دواء حقيقي لك موقع حظ بالنسبة لك علاج لكافة المسائل يجعلك تصل الى الهدف عودة للعلاقات عودة للاحبة حلول لخلافات في العمل لا بد منها ماليا عاطفيا ممكن ان تبدا علاقة جديدة وضعك جيد جدا تعود المياه الى مجاريها وتفرح بعودة احد الاحبة كل الحلول بين يديك حاول ان تستفيد منها والاخبار الطيبة قادمة دخول الشمس الى برجك يجعلك من الابراج الاكثر تالقا وحضورا وصاحب الحظ المطلق الف الف مبروك

حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-8-2024

لا تهدأ شغل شغل ركض ركض اجتماعات لقاءات الكل متطلب البيت العمل باب سفر امور عقارية اوضاع صحية مع وجود القمر في الميزان في بيت عقر دارك شؤون عائلية تغيير في مكان معين حاول ان تنظم اوضاعك اوراقك ملفاتك ان تكون محاور لبق مع افراد العائلة انت حنون ومحب لا تجعل الغضب يسيطر عليك ان بحاجة الى حضن الاهل رعايتهم ومحبتهم في هذا اليوم المتطلب والطويل بانتظار ان يصل القمر الى العقرب المائي الصديق يومي 21 و22 حاول ان تكتفي بالامور الروتينية الحياة تنتهي والعمل لا ينتهي حاول ان تاخذ استراحة لتشحن نفسك طاقة ايجابية بالتوفيق

حظك اليوم برج الاسد الخميس 15-8-2024

نشاطك الف حماسك كبير امور واوضاع جيدة القمر في الميزان في البيت الثالث موقع جيد جدا اخبارك حلوة علاقات افضل صداقات لقاءات مزهرة وظروف مهنية مزدهرة اتصالات واعدة ومثمرة شغل شهرة فرص للسفر احتفالات وانتصارات انشالله خير الله يسمعنا الاخبار الحلوة تعب جدا مولود الاسد من بداية السنة اعتبارا من تاريخ 23 مع وصول القمر المكتمل الى القوس حاملا معه اجواء تساعدك على التخلص من الضغوطات التي عشتها وتفرح بمصالحة اعتذار الامور ذاهبة نحو التحسن الكبير تصحح ترمم ترتب تتصالح مع الاخرين الف مبروك من قلبي لمواليد الاسد.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-8-2024

فروقات جميلة جدا في الشأن المالي مستحيل ان يمر هذا اليوم دون ان تتحسن اوضاعك المالية القمر في بيت المال قبض استرجاع اموال منهوبة من المصارف مستحقات مؤجلة باختصار ان على موعد مع التغيير لا محال تفرح بما يأتيك به الحظ الذي يدفع بمصالحك نحو الامام تحصد المال انت من اقوى الابراج تاثيرات من بيت المال تقدم لك الهدايا لمحاسن الحظ ان الزهرة والمشتري يتواجدوا في الثور الصديق تقدم لك حظوظ كبيرة على طبق من ذهب الحظ عندك يجب دائما ان تحسب للامام وان تحطاط من الفترة المقبلة عندما تغادر الكواكب من موقع جيد الى موقع متأرجح بالنسبة لك الف مبروك للعذراء

حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-8-2024

انت من ملوك الابراج في هذا اليوم الهوائي بامتياز الشمس تتحضر للوصول الى الجوزاء القمر في برجك ما يعني ابواب الحظ تفتح امامنك وتنسيك تعب الماضي اخبار جيدة تحسن في الاوضاع المالية تنطلق نحو الامام استعد للقادم الف مبروك استعد للمال للعلاقات ربما لبعض الارتباطات والشركات المهنية والعاطفية خطوبة او زواج حضر نفسك للمال امرك تتسهل على مختلف المستوياتسفر حلول شفاء بوادر عمل جديدة بانتظارك اخبار جيدة جدا الحظ يبدأ عندك لا يوجد خوف عليك اطلاقا امامك الانفراجات انتهت واختفت الضغوط حضر نفسك رزقة مهمة واصلة على الطريق انشالله كل ايامك ارتياح وانفراجات يا رب العالمين مولود الميزان عانى كثيرا من بداية السنة الى يومنا الحالي

حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-8-2024

حاول ان تمرر هذا اليوم حتى تفرح اعتبارا من يومي الثلاثاء والاربعاء لحظة وصول القمر الى برجك اليوم شاغلك موضوع المال هانت الامور الى تحسن اخبارك القادمة اجمل الاوضاع المهنية والمالية تبدأ بالتحسن اعتبارا من يوم 23 مع وصول القمر المكتمل الى القوس والحظ الاكبر يبدأ اعتبارا من يوم 25 تبدا الاخبار الدسمة اخر يومين في الشهر ترتاح جدا جدا تحت تاثيرات القمر من الحوت اليوم فارغ من الحظوظ حاول ان تهدأ وتسيطر على اعصابك وخفف عصبيتك اكتفي بالامور الروتينية لا للمجازفات ولا تلعب بالنار وانتبه من العراقيل تاجيل شعور بالوحدة لا تيأس الانفراجات واصلة اليك يوم 21 اما المال ستحصد المال الكثير مع اكتمال القمر في برج القوس موقع المال والحصاد. بالتوفيق

حظك اليوم برج القوس الخميس 15-8-2024

اعتبارا من هذا اليوم الدنيا تضحك لك يوم لتحقيق الامنيات شعبيتك تزداد مساعدات كثيرة علاقاتك افضل تنجز المطلوب منك انطلاق في مشروع جديد الف مبروك عليك الايام القادمة اخبارك جيدة جدا والحدث الفلكي الاهم اكتمال القمر في برجك هو عبارة عن اكتمال خبر مهم في حياتك تخطو خطوة مهمة باتجاه المال الجمال الشراكة التي تدر عليك المال شراكات لقاءات مع اشخاص انت تحبهم الاضواء مسلطة عليك الامور مسهلة اخبارك ولا اجمل استبشر خيرا بانتظارك فرصة للشراكة باب جديد مهم عودة العلاقات والشراكات الف مبروك سلفا

حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-8-2024

امورك جيدة اوضاعك ممتازة فرص لمنصب او ترقية امور مصيرية العيون مسلطة عليك بالرغم من وجود القمر في مربع مع برجك من الميزان الذي يسلط عليك الاضواء الكواكب الداعم الاكبر والمطلق لا تزال في اخر درجات برج الثور انت من اقوى الاقوياء تاثيرات مهمة تساندك وتقدم لك الدعم في العمل في الحياة العائلية مع الشريك ومع الحبيب ممكن ايضا شراء لشيء جديد حتى الطالب ظروفهم مسهلة كل الامور تسير مثل ما تريد ولصالحك لكن نصيحة عدم مخالفة القوانين كن متنبها اكثر في قيادة السيارة ..انشالله خير

حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-8-2024

تتحرر من الضغوط وتنزاح الهموم عن كتفك بعد فترة كانت صعبة جدا وضاغطة اخبارك في تحسن مستمر كل يوم بعد يوم البشرى السارة ستكون من نصيبك اليوم القمر في الميزان في الموقع الافضل يشير الى فرص جديدة او تجديد او كسر للروتين شفاء من مرض وحلول تحررك من قيد تسافر او تتواصل مع البعيد لا تنقصك الحجج والقدرة على الاقناع مخيفة تتشاور في قضايا بيع او شراء استيراد وتصدير مسؤوليات كبيرة لكنها مربحة حاول ان تستفل الظروف الايجابية في هذا اليوم الداعم الواعد بقصة طال انتظارها ستتحقق ستنفرج الهموم وتختفي التحديات القرار لك في موضوع مهم تستثمر تسافر تنتقل وتغير لشيء جديد وتنطلق نحو الامام اخبارك ولا اجمل والاسابيع القادمة افضل بكثير..الف مبروك

حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-8-2024

الامور الى انفراج واخيرا اخيرا الاحتفالات والمفاجآت ستكون من نصيبك ثلاثة ايام لك فرص لحسم العلاقات فرص للمال وفرص لحسم الامور العالقة تتحررمن ضغوط الايام السابقة انت من الابراج التي سوف تختم الشهر بطريقة افضل مثلا اليوم القمر في الميزان موقع جيد ومناسب الثلاثاء والاربعاء القمر في العقرب الصديق يحمل سفر و حسم للامور للعلاقات للمصالحة للتعويض واسترجاع قرض او موافقة على ورقة مهمة قضائية ورقة رابحة في يدك كذلك سوف تحتم الشهر يومي 30 و31 مع قمر في برجك فتكون انطلاقة شهر حزيران 1و2 القمر في الحمل في بيت المال بيت القوة والدعم والربح والمكاسب