نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم: أمطار رعدية ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، حيث يشهد الطقس في مختلف المحافظات مجموعة من التغيرات الجوية.

ستتأثر بعض المناطق بظواهر جوية مثل الأمطار الرعدية، بينما ستشهد مناطق أخرى نشاطًا ملحوظًا للرياح.

الطقس في المحافظات

الوادي الجديد:

توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية، مع تأثير واضح لظاهرة الشبورة المائية على الطرق.

من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة الثامنة صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية على الطرق.

محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية:

تتعرض هذه المناطق لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، مما قد يؤثر على الأحوال الجوية والأجواء العامة.

محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب الصعيد:

تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا، بينما تكون الأجواء مشمسة في باقي مناطق الجمهورية.

سرعة الرياح

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

سجلت أقصى سرعة للرياح 44 كم/س.

شمال وجنوب الصعيد:

سجلت سرعة الرياح 42 كم/س.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

الوجه البحري:

العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء والبحر الأحمر:

العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 30 درجة مئوية.