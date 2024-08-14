وزير الري يشهد ورشة عمل لدراسة امكانية وطرق شحن الخزان الجوفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - شهد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الشحن الإصطناعى للخزان الجوفى" بحضور الدكتور/ محمد داود استشاري موارد المياه بهيئة البيئة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من السادة قيادات الوزارة ، حيث تناولت ورشة العمل مناقشة أحدث التقنيات المتاحة في مجال شحن الخزانات الجوفية وإستعراض عدد من النماذج المطبقة بعدد من دول العالم في هذا المجال .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا اللقاء فى إطار الحرص الدائم على الإستفادة من الكوارد المصرية العاملة بالخارج ، خصوصا وان الدكتور داود هو ابن من ابناء مدرسة الرى المصرية واحد كوادرها البحثية. وان اللقاء ياتى فى اطار التعرف على التجارب الناجحة بالدول الأخرى في مجال إدارة المياه وخاصة المياه الجوفية وتجارب الدول في مجال الشحن الاصطناعي .

وأضاف سيادته أن الوزارة تضع نصب أعينها عدد من الموضوعات الهامة مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، وتدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه ، و دراسة المواقع والتقنيات المثلى لتطبيق الشحن الجوفى من خلال سيناريوهات مدروسة بشكل علمى دقيق .

وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من الكوادر المتخصصة في مجال المياه الجوفية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور/ محمد داود لوضع مقترحات مبدئية لملف شحن المياه الجوفية والمناطق ذات الأولوية التي يمكن تطبيق الشحن الجوفى بها.