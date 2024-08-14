نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» وإجراءات صرف الدعم لشهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بداية من شهر أغسطس الجاري.

الخطط المستقبلية لإنهاء قوائم الانتظار

الهدف: تأتي هذه الإضافة في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنهاء قوائم الانتظار في البرنامج، وهو دعم نقدي مشروط.

تأتي هذه الإضافة في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنهاء قوائم الانتظار في البرنامج، وهو دعم نقدي مشروط. سابقًا: تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة في يوليو الماضي.

تم إضافة 73 ألف أسرة جديدة في يوليو الماضي. المستقبل: تستهدف الوزارة إدخال جميع الأسر المتبقية في قوائم الانتظار، مع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج، إما بسبب تمكينها الاقتصادي أو تغير مصادر دخلها.

صرف الدعم النقدي لشهر أغسطس

موعد الصرف: يبدأ صرف الدعم النقدي لشهر أغسطس غدًا، الخميس 15 أغسطس.

يبدأ صرف الدعم النقدي لشهر أغسطس غدًا، الخميس 15 أغسطس. طرق الصرف: يمكن للمستفيدين الحصول على الدعم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الدفع الإلكتروني.

يمكن للمستفيدين الحصول على الدعم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الدفع الإلكتروني. بطاقات ميزة: يشمل الصرف حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.

إجراءات متابعة صرف المساعدات

غرفة عمليات: شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المساعدات.

شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المساعدات. التنسيق: هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري للتعامل مع أي حالات تكدس أو تزاحم.

تفاصيل البرنامج: