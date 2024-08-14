نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعام الجديد.. التعليم تخصص الحصة الأولى بالمدارس عن المشروعات القومية والانتماء للوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، لكل المراحل التعليمية عن المشروعات القومية والولاء والانتماء للوطن.

ووجهت وزارة التعليم، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية العام الدراسي لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن التاريخية

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.