وصول جثمان والدة الداعية مصطفى حسنى لمسجد الصديق بمصر الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:33 مساءً - وصل منذ قليل جثمان والدة الداعية الاسلامى مصطفي حسني إلى مسجد الصديق بمصر الجديدة وكان حسني مصاحب الجثمان في سيارة نقل الموتى وظهر متأثرا جدا بفقدان والدته وحرص عدد كبير من أصدقائه الوقوف بجواره في محنته ومواساته وينتظر الجميع الصلاة علي الراحلة بعد صلاة الظهر

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء وذلك في بيان رسمي.

وجاء في البيان: "تتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

كما نعى النجم تامر حسنى والدة الداعية مصطفى حسنى وعلق على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".