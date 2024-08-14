أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:33 مساءً - (جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها)

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط قضيتين، فضلاً عن ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و2327 مخالفة مرورية متنوعة، و54 قضية فى مجال الأمن العام، وتنفيذ 370 حكم قضائى متنوع.

وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، ضبط 3 قضايا.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.