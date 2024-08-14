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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. محظورات العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدور الصادر الخاص بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، عده محظرات سيم حظرها بالعام الدراسي الجديد، ومن يخالف التعليمات سيعرض للمحاسبة القانونية.
ويرصد “دوت الخليج” خلال التقرير التالي، انفوجراف بالمحظورات بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس ومندوبي الكتب الخارجية
- حظر استغلال أسوار المدارس في عرض أي إعلانات
- عدم التطرق داخل المدرسة إلى اي قضايا سياسية أو دينية أو حزبية
- استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة
- يمنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب
- حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة