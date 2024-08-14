نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر حكومي: اليوم وزير التعليم يعلن القضاء على مشكلة الكثافة نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر حكومي لإكسترا نيوز، إن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، يعلن اليوم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء القضاء نهائيًا على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وألية التنفيذ.

كما يعلن وزير التربية والتعليم، دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة.

وأشار المصدر إلى أن اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المواد التي تضاف إلى المجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد