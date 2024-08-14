نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دمج الفيزياء والكيمياء.. تخفيض مواد الصف الأول الثانوي لـ 6 مواد فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيض المواد الاي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي العام والتي تضاف للمجموع إلى 6 مواد بدلا من 10 مواد كان يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي العام.

وطبقا لما ذكره مصدر حكومي لقناة اكسترا نيوز، إن إجمالي عدد المواد التي تضاف للمجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد، مشيرا إلى إنه سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة متكاملة.

كما أضاف المصدر، أن اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الثانوية، مادى رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع.

يذكر ان طالب الصف الأول الثانوي العام كان يدرس 10 مواد تضاف للمجموع بجانب المواد غير المضافة للمجموع وهما كالتالي،( اللغة العربية_ اللغة الإنجليزية_ اللغة الأجنبية الثانية، والتي يختار فيها الطالب دراسة إحدى لغات الآتية " الفرنسية، الألمانية، الايطالية، الاسبانية" _ الجغرافيا_ التاريخ_ الفلسفة_ الرياضيات، وتضمن (الجبر وحساب المثلثات، الهندسة التحليلية)_ الكيمياء_ الأحياء_ الفيزياء)

اما المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي كان يدرسها الطالب، هي: التربية الدينية (الإسلامية، المسيحية)_ التربية الوطنية_ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.