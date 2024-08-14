نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024: درجات الحرارة والأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء، 14 أغسطس 2024، موضحة أن الطقس يسود به تأثيرات مختلفة على مناطق متعددة في مصر.

حالة الطقس اليوم

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا خلال النهار في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما سيكون شديد الحرارة ورطبًا في جنوب البلاد.

في فترة الليل، يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا، والدرجة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى هي 35 درجة مئوية.

تفاصيل الطقس حسب المناطق

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، مع شعور بأن الحرارة أعلى من ذلك قليلًا حيث تُقدر بـ37 درجة مئوية.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، مع شعور بأن الحرارة أعلى من ذلك قليلًا حيث تُقدر بـ37 درجة مئوية. السواحل الشمالية: ستسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستكون 35 درجة مئوية.

ستسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستكون 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: يُتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية، مع شعور بالحرارة المحسوسة عند 42 درجة مئوية.

يُتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية، مع شعور بالحرارة المحسوسة عند 42 درجة مئوية. شمال الصعيد: ستسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية.

ستسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية. جنوب الصعيد: سيكون الطقس شديد الحرارة حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية، مع شعور بالحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة مئوية.

تأثيرات الطقس

1. الشبورة المائية: سيشهد اليوم شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. هذه الشبورة قد تؤثر على الرؤية أثناء القيادة، لذا ينصح بالحذر عند القيادة في الصباح الباكر.

2. الرياح: ستكون الرياح معتدلة بشكل عام، لكنها قد تنشط أحيانًا على مختلف المناطق. في جنوب الصعيد، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل أكبر في هذه المناطق.

3. الأمطار: من المحتمل أن تشهد مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد أمطارًا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون مصحوبة بظروف رعدية أحيانًا. هذه الأمطار قد تؤدي إلى تحسين حالة الطقس بشكل مؤقت في هذه المناطق.

نصائح للمواطنين