وزير الثقافة يتفقد "متحف محمود مختار" ويوجه بعمل مستنسخات لأهم أعماله وتسويقها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:36 مساءً -

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قاعات العرض المتحفي، لمتحف محمود مختار، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمواقع الثقافية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل بها، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المثال الراحل يُعد علامة مضيئة وعبقرية متفردة في تاريخ النحت المصرى الحديث، ومرجعًا فنيًا يحتذى به كأحد أهم رواد هذا الفن العريق، مشيدًا بالمستوى التنظيمي والإبداعي الذي اتسمت به قاعات العرض، وما تضمنته من أعمال فنية غاية في الثراء، مؤكدًا أن المتحف يُعد مؤسسة متكاملة للدارسين والباحثين والأجيال الجديدة من النحاتين.

ووجه وزير الثقافة، بدراسة عمل مستنسخات لأهم الأعمال الفنية للمثال الراحل محمود مختار، تمهيدًا لتسويقها في المعارض والمتاحف الفنية التي تقام داخل مصر وخارجها، وتعريف الجمهور بدور الفنان محمود مختار في إثراء الحركة الفنية المصرية الحديثة.