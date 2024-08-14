نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق "الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين الشبان الأفارقة" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن فتح باب الاشتراك فى الدورة الـ59 لشباب الصحفيين الأفارقة، المقرر أن تعقد بالقاهرة فى الفترة من 7 إلى 26 سبتمبر 2024م، بحضور ممثلى 15 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلى الصحافة المصرية القومية، والحزبية، ووكالة الأنباء.
ومطلوب اختيار 5 من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، ويُختارون بالتنسيق بين لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، واتحاد الصحفيين الإفريقيين، من خلال القرعة العلنية بين مَن تنطبق عليهم الشروط، وهي:
- أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة.
- يتراوح سن المتقدم بين 20 و35 عامًا.
- يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
- لا تقل خبرته عن خمسة أعوام بالصحافة.
- لم تسبق مشاركته في دورة من الدورات السابقة.
علمًا بأن باب التقدم للدورة مفتوح حتى 21 أغسطس 2024م.