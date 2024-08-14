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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- خطة تطوير التعليم الثانوي في العام الدراسي 2024/2025

عاجل- خطة تطوير التعليم الثانوي في العام الدراسي 2024/2025.. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي سيبدأ في 21 سبتمبر وتضمنت الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي للمرحلة الثانوية وتوزيعه بشكل متوازن لتخفيف العبء على الطلاب.

تقليص عدد المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي



وأوضح الوزير أن طلاب الصف الأول الثانوي سيدرسون ستة مواد بدلًا من عشرة في العام الجديد وتم إعادة تصميم المناهج بحيث تصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتم استبدال مادتي الكيمياء والفيزياء بمنهج "العلوم المتكاملة". كما تم إلغاء مادة الجغرافيا لتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في العام التالي.

تعديل مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي



و بالنسبة للصف الثاني الثانوي، تم تقليص عدد المواد إلى ست مواد للشعبة العلمية، وأخرى للشعبة الأدبية، مع تعديل تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة. وفي الصف الثالث الثانوي، أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وتم دمج بعض المواد الأخرى لتحقيق التوازن.

التأكيد على الهوية الوطنية والمهارات العملية



وأشار الوزير إلى أن إعادة صياغة المحتوى تهدف إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية في المناهج. كما أكد على أهمية إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وزيادة عدد الحصص المخصصة لها.

دور المدرسة التربوي



وشدد الوزير على أهمية استعادة الدور التربوي للمدرسة، مع تعزيز التواصل والحوار المجتمعي بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، لمواجهة التحديات الكبيرة في الفترة المقبلة.