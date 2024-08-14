نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعلن افتتاح مركز دائم لسحب عينات التحاليل الطبية دون تحمل الأعضاء أي تكلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللجنة الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة عن افتتاح مركز دائم لسحب عينات التحاليل الطبية وتسليم النتائج بمقر النقابة بالدور الأول بداية من السبت المقبل الموافق 17 أغسطس بالتعاون مع معامل “كايرو لاب”.

وأكد “الجارحي” أنه تم الاتفاق مع إدارة معامل “كايرو لاب” على أن تكون التحاليل دون أي نسب تحمل للصحفيين وأسرهم من المشتركين في مشروع العلاج وذلك بموجب تحويل من إدارة المشروع على أن يتم الاكتفاء بنسبة تحمل النقابة فقط، وبالتالي لن يدفع المشتركون أي تكلفة وذلك لجميع التحاليل العادية، أما التحاليل النادرة، والتحاليل التي تتم بمساهمة جزيئية، مثل الفيتامينات والفيروسات، فيتحمل العضو نسبته في مشروع العلاج، وذلك وفق الأسعار المنصوص عليها في الدليل.

ويتواجد كيميائي يوميًا في المركز، من السبت إلى الخميس، في الفترة من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، ويتضمن الاتفاق مع معامل “كايرو لاب” أيضًا تطبيق نفس الشروط المتفق عليها بمركز سحب العينات بالنقابة في جميع الفروع، البالغ عددها 31 فرعًا؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للصحفيين وأسرهم وتوصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن.

أما الصحفيون وأسرهم من غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المشتركون في خدمة أقارب الصحفيين فيمكنهم الاستفادة بخصم إضافي قيمته 30% على أسعار التعاقد مع النقابة.

ويُعد افتتاح مركز سحب العينات الدائم بنقابة الصحفيين سابقة جديدة تضاف للخدمات غير المسبوقة التي أضيفت مؤخرًا لتطوير مشروع العلاج مثل العيادات الخارجية ومركز طلب واستلام الأدوية وخدمة اشتراك أقارب الصحفيين، وسيتم الإعلان عن خدمات أخرى قريبًا جدًا.