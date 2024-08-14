الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع بجمهورية الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:38 مساءً - التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عبد القادر محمد نور وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر والصومال.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.